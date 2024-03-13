بند موضوع الطوابع استحوذ على نقاشات النواب

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة، في المجلس النيابيّ، برئاسة النائب جهاد الصمد وبحضور الأعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.



ولفتت، في بيان، إلى أنّ بند موضوع الطوابع استحوذ على نقاشات النواب.



وقالت: "بعد الاستماع الى المدير العام للاحوال الشخصية كون المديرية العامة للاحوال الشخصية ودوائرها على تماس مباشر مع الطوابع، وبعد الاستماع الى المدير العام للمالية ومدير الخزينة في وزارة المالية اللذين استعرضا موضوع الطوابع وبعد استعراض النواب للضجة المثارة في شأن تأمين الطوابع، كان الموضوع مهم جدًا وبحاجة إلى حلول عميقة وسريعة."



وطلب رئيس اللجنة من ممثلي وزارة المالية تحضير دراسة مكتوبة عن هذا الموضوع والمشاكل المترتبة ووضع اقتراحات الحلول المناسبة لها وإرسالها إلى اللجنة، قبل الدعوة الى جلسة ثانية في ما خصّ هذا الامر.



وأشارت إلى أنّ البندين الآخرين اللذين يتعلقان بالأمن العام وامن الدولة، فلم يتسن الوقت الكافي لدرسهما فتم تأجيلهما الى موعد يحدد لاحقًا.