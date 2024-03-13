لقاء جمع المدير المسؤول عن الأسواق الناشئة في لندن بمنصوري

زار المدير المسؤول عن الأسواق الناشئة، في مورغن ستانلي، لندن، رالف الراهب، مصرف لبنان.



وعقد اجتماعًا مع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري.



وبحث الطرفان في طريقة تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم مصرف لبنان وزيادة إنفتاحه على الأسواق العالمية.