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لقاء جمع ميقاتي بالقرم
أخبار لبنان
2024-03-13 | 10:02
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لقاء جمع ميقاتي بالقرم
اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوزير الاتصالات جوني القرم والمدير الاقليميّ للبنك الدوليّ، في الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية ومستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر، في السرايا.
وأعلن القرم وجود توجه لدى البنك بتحويل المساعدات أو القروض، التي يودّ منحها للبنان إلى مواضيع انتاجية وليس استهلاكية.
وقال: "هناك ميزانية قدرها نحو 250 مليون دولار ستوزع على قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات."
وأضاف: "نملك مشاريع سندرسها وسنتقدم بطلبات، للحصول على حصة من هذه المساعدات والقروض لتطوير الشبكة وتحسينها، لتقديم خدمة أفضل مما سيكون له اثر إيجابيّ على الاقتصاد اللبنانيّ."
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاعلام زياد مكاري، للبحث في شؤون الوزارة.
واستقبل رئيس الحكومة النائب أحمد الخير، ثم النائبين محمد سليمان وعبد العزيز الصمد.
كما استقبل رئيس مجلس الادارة المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري واعضاء مجلس الادارة.
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