بوحبيب استقبل فرونتسكا: ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجيش اللبناني

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بوحبيب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.



ودعا بوحبيب في خلال اللقاء، "المجتمع الدولي إلى دعم الجيش اللبناني تمكينا له من زيادة انتشاره في الجنوب اللبناني، من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية، تنفيذا للقرار ١٧٠١".