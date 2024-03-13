مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية

أعلن المدير العام للتربية بالإنابة عماد الأشقر في مذكرة إداريّة، مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2024.



وأكّدت المذكرة التالي:

"أولاً : تقبل طلبات التلامذة المرشحين بمن فيهم التلامذة ذوي الحاجات الخاصة للإمتحانات الرسمية للعام 2024، وفقاً للترتيب التالي:



التـــاريــخ

المدارس والثانويات





من 18 آذار ولغاية 17 أيار ضمناً

ثانويات رسمية (ثانوية عامة + متوسطة)



مدارس رسميّة (متوسّطة)



ثانويات خاصة (ثانوية عامة + متوسطة)



مدارس خاصة (متوسطة)



المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيّين دوام بعد الظهر

من 22 نيسان ولغاية 17 أيار ضمناً

طلبات حرّة (ثانوية عامة + متوسطة)



ثانياً : تقبل طلبات الترشيح في المراكز التالية :



محافظة بيروت

المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).

محافظة جبل لبنان

المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا

محافظة الشّمال

المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس

محافظة البقاع

المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.

محافظة بعلبك والهرمل

المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل - بعلبك

محافظة الجنوب

المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا

محافظة النّبطية

المنطقة التربوية في النبطية – النبطية



ثالثاً :

أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.

ب - الرسم القانوني :40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة.

20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) للشهادة المتوسطة.

20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.

ج- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.

د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.



رابعاً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة."