الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية
أخبار لبنان
2024-03-13 | 12:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية
أعلن المدير العام للتربية بالإنابة عماد الأشقر في مذكرة إداريّة، مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2024.
وأكّدت المذكرة التالي:
"أولاً : تقبل طلبات التلامذة المرشحين بمن فيهم التلامذة ذوي الحاجات الخاصة للإمتحانات الرسمية للعام 2024، وفقاً للترتيب التالي:
التـــاريــخ
المدارس والثانويات
من 18 آذار ولغاية 17 أيار ضمناً
ثانويات رسمية (ثانوية عامة + متوسطة)
مدارس رسميّة (متوسّطة)
ثانويات خاصة (ثانوية عامة + متوسطة)
مدارس خاصة (متوسطة)
المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيّين دوام بعد الظهر
من 22 نيسان ولغاية 17 أيار ضمناً
طلبات حرّة (ثانوية عامة + متوسطة)
ثانياً : تقبل طلبات الترشيح في المراكز التالية :
محافظة بيروت
المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).
محافظة جبل لبنان
المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا
محافظة الشّمال
المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس
محافظة البقاع
المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.
محافظة بعلبك والهرمل
المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل - بعلبك
محافظة الجنوب
المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا
محافظة النّبطية
المنطقة التربوية في النبطية – النبطية
ثالثاً :
أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.
ب - الرسم القانوني :40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة.
20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) للشهادة المتوسطة.
20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.
ج- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.
د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.
رابعاً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة."
أخبار لبنان
آخر الأخبار
خبر عاجل
طلبات
الترشيح
للإمتحانات
الرسمية
التالي
ميقاتي: نفض غبار الحرب عن "المرفأ" أولوية وطنية
أسرار الصحف 13-03-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:21
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2024
أخبار لبنان
13:21
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2024
0
منوعات
2024-03-12
شروط تفرضها شابة على خطيبها للتقيد بها: "قائمة بالمتطلبات الأساسية"
منوعات
2024-03-12
شروط تفرضها شابة على خطيبها للتقيد بها: "قائمة بالمتطلبات الأساسية"
0
منوعات
2024-03-09
في هذا البلد... كلاب تتنافس على لقب "أفضل كلب أصيل": وهذه المتطلبات! (فيديو)
منوعات
2024-03-09
في هذا البلد... كلاب تتنافس على لقب "أفضل كلب أصيل": وهذه المتطلبات! (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-03-06
الجميل لـ حوار المرحلة: باللحظة التي يقرر فيها حزب الله القبول بمبدأ التوافق على مرشح مقبول من الجميع سنتمكن من التصويت لرئيس في 48 ساعة
خبر عاجل
2024-03-06
الجميل لـ حوار المرحلة: باللحظة التي يقرر فيها حزب الله القبول بمبدأ التوافق على مرشح مقبول من الجميع سنتمكن من التصويت لرئيس في 48 ساعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
هل مواجهة انعكاسات التغيير المناخي على لبنان واللبنانيين ممكنة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:58
هل مواجهة انعكاسات التغيير المناخي على لبنان واللبنانيين ممكنة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
رمضان يضيء شوارع طرابلس!
تقارير نشرة الاخبار
14:54
رمضان يضيء شوارع طرابلس!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
مرفأ بيروت خطة فرنسية وتنفيذ لبناني
تقارير نشرة الاخبار
14:45
مرفأ بيروت خطة فرنسية وتنفيذ لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
البقاع مقابل الجولان... ماذا عن بنك الاهداف الاسرائيلي وكيف ستعاطى حزب الله معه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
البقاع مقابل الجولان... ماذا عن بنك الاهداف الاسرائيلي وكيف ستعاطى حزب الله معه؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-10
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
منوعات
2024-03-10
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
0
فنّ
2024-03-04
نجمة عربيّة تفقد 750 ألف دولار أميركي من منزلها... والشرطة تتحرّك لمعرفة هوية السارق
فنّ
2024-03-04
نجمة عربيّة تفقد 750 ألف دولار أميركي من منزلها... والشرطة تتحرّك لمعرفة هوية السارق
0
أخبار دولية
2023-11-25
تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل... هل مر على خير؟
أخبار دولية
2023-11-25
تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل... هل مر على خير؟
0
أخبار دولية
2024-03-01
غوتيريش: مقتل فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات إنسانية مسألة تتطلب تحقيقًا مستقلًا
أخبار دولية
2024-03-01
غوتيريش: مقتل فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات إنسانية مسألة تتطلب تحقيقًا مستقلًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
هل مواجهة انعكاسات التغيير المناخي على لبنان واللبنانيين ممكنة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:58
هل مواجهة انعكاسات التغيير المناخي على لبنان واللبنانيين ممكنة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
رمضان يضيء شوارع طرابلس!
تقارير نشرة الاخبار
14:54
رمضان يضيء شوارع طرابلس!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بوتين يهدد بالنووي
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بوتين يهدد بالنووي
0
رياضة
14:50
برشلونة يحجز بطاقة في الربع النهائي لدوري الابطال... والهلال برقم قياسي جديد
رياضة
14:50
برشلونة يحجز بطاقة في الربع النهائي لدوري الابطال... والهلال برقم قياسي جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
مرفأ بيروت خطة فرنسية وتنفيذ لبناني
تقارير نشرة الاخبار
14:45
مرفأ بيروت خطة فرنسية وتنفيذ لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
البقاع مقابل الجولان... ماذا عن بنك الاهداف الاسرائيلي وكيف ستعاطى حزب الله معه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
البقاع مقابل الجولان... ماذا عن بنك الاهداف الاسرائيلي وكيف ستعاطى حزب الله معه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل وصلت باخرة المساعدات إلى غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل وصلت باخرة المساعدات إلى غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الحرب في غزة... انقسام للتكتلات السياسية في تل ابيب وتزايد في الضغط على رئيس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الحرب في غزة... انقسام للتكتلات السياسية في تل ابيب وتزايد في الضغط على رئيس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
وزارة الاتصالات تبحث عن ديوك الأحياء وعن مال عام سائب
تقارير نشرة الاخبار
14:16
وزارة الاتصالات تبحث عن ديوك الأحياء وعن مال عام سائب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:00
بعد نقل بكركي عيد البشارة... مصدر حكومي للـLBCI: العطلة ستبقى قائمة في موعدها
أخبار لبنان
09:00
بعد نقل بكركي عيد البشارة... مصدر حكومي للـLBCI: العطلة ستبقى قائمة في موعدها
2
منوعات
09:05
العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)
منوعات
09:05
العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)
3
أخبار لبنان
12:22
رياض سلامة بعد توجيه اتهامات إلى ابن شقيقه: الاستجواب حصل منذ 3 اسابيع...والاتهامات "انباء زائفة"
أخبار لبنان
12:22
رياض سلامة بعد توجيه اتهامات إلى ابن شقيقه: الاستجواب حصل منذ 3 اسابيع...والاتهامات "انباء زائفة"
4
أخبار لبنان
12:41
مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية
أخبار لبنان
12:41
مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية
5
خبر عاجل
09:17
معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يوم الاثنين المقبل
خبر عاجل
09:17
معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يوم الاثنين المقبل
6
منوعات
16:50
"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!
منوعات
16:50
"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!
7
منوعات
17:21
اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)
منوعات
17:21
اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)
8
أمن وقضاء
19:07
اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
19:07
اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More