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مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية

أخبار لبنان
2024-03-13 | 12:41
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مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية
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مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية

أعلن المدير العام للتربية بالإنابة عماد الأشقر في مذكرة إداريّة، مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2024.

وأكّدت المذكرة التالي:
 
"أولاً : تقبل طلبات التلامذة المرشحين بمن فيهم التلامذة ذوي الحاجات الخاصة للإمتحانات الرسمية للعام 2024، وفقاً للترتيب التالي:
 
التـــاريــخ
المدارس والثانويات
 
 
من 18 آذار ولغاية 17 أيار ضمناً 
ثانويات رسمية (ثانوية عامة + متوسطة)
 
مدارس رسميّة (متوسّطة)
 
ثانويات خاصة (ثانوية عامة + متوسطة)
 
مدارس خاصة (متوسطة)
 
المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيّين دوام بعد الظهر
من 22 نيسان ولغاية 17 أيار ضمناً
طلبات حرّة (ثانوية عامة + متوسطة)
 
ثانياً : تقبل طلبات الترشيح في المراكز التالية :
 
محافظة بيروت
المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).
محافظة جبل لبنان
المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا
محافظة الشّمال
المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس
محافظة البقاع
المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.
محافظة بعلبك والهرمل
المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل - بعلبك
محافظة الجنوب
المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا
محافظة النّبطية
المنطقة التربوية في النبطية – النبطية
 
ثالثاً :
أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.
ب - الرسم القانوني :40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة. 
20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) للشهادة المتوسطة. 
20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.
ج-  تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.
د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.
 
رابعاً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة."

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