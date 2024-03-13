ارتياح اميركي مالي مع لبنان... ماذا في التفاصيل؟

علم أن وفد الخزانة الأميركية الذي زار لبنان مرتاح للتعاون القائم مع مصرف لبنان في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقد حرص الوفد على إبقاء التواصل مع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري لمزيد من التعاون في هذا المجال.



وتوقعت معلومات بروز إيجابيات في التقرير المرتقب من Financial Action Task Force عن لبنان في نهاية أيار أو مطلع حزيران المقبلين والمتعلق بالجهود المبذولة في مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، كما أن هناك من ارتياحا للتدابير المصرفية في هذا السياق ولكن الشق المتعلق بعمل القضاء تجاه هذه المشكلة قد يشكل عائقا أمام تحسين صورة لبنان.



وعلم في هذا المجال ايضًا، أن اجتماعًا عقد بين الحاكم بالأنابة ومدعي عام التمييز جمال الحجار نوقشت في خلاله خطوات من أجل تحسين صورة لبنان.



وطرحت فكرة تظهير الأحكام التي أصدرها القضاء ولا سيما المحكمة العسكرية في قضايا توصف بالإرهابية و تكثيف عمليات مصادرة وتلف المخدرات.



وأشارت المعلومات الى أن القوانين اللبنانية لا تجيز التعامل مع حزب الله على أنه منظمة إرهابية كما صنفها الأميركيون.



علمًا أنّ مؤسسة القرض الحسن ليست مرخصة من قبل مصرف لبنان وبالتالي فإن اتخاذ أي تدابير بشأنها تحتاج إلى وسائل معنية بها سلطات أخرى في البلد.