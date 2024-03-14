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أمانات السجل العقاريّ ستسلم الدفعة الأولى من أوامر القبض الجاهزة والثانية من سندات الملكية الجاهزة
أخبار لبنان
2024-03-14 | 04:23
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أمانات السجل العقاريّ ستسلم الدفعة الأولى من أوامر القبض الجاهزة والثانية من سندات الملكية الجاهزة
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أنّ أمانات السجل العقاريّ، في جبل لبنان، ستقوم يوم الجمعة الواقع فيه 15 آذار 2024 بتسليم الدفعة الأولى من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية من سندات الملكية الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين.
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكترونيّ للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار، للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه (للسندات فقط) الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه – الشوف)
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)
ولفتت إلى أنّ مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاريّ المعاون، في سراي جبيل.
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