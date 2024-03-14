سلام أطلع دريان على إجراءات وزارة الإقتصاد لمكافحة الغلاء

إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.



وأطلع سلام المفتي دريان على الأعمال التي تقوم بها الوزارة في شهر رمضان لمساعدة عدد من الجمعيات الخيرية، والإجراءات لمكافحة الغلاء.



وقال: "للأسف، كنا نتمنى أن يكون هناك وعي أكبر خلال شهر رمضان، فهذا شهر الرحمة والبركة والخير، وليس شهر لاستغلال الناس. أطلعنا المفتي دريان على الجولات التي سنقوم بها خلال الشهر الفضيل على المحال التجارية، تحديدًا المواد الغذائية لضبط الأمور وليكون التجار على دراية تامة، ووزارة الاقتصاد دائمًا بالمرصاد في موضوع التلاعب بالأمور الحياتية للناس".



وأشار إلى أنه "كانت مناسبة تداولنا خلالها في عدد من القضايا ومنها زيارة دريان الأخيرة إلى قطر التي كانت ممتازة جدًا وسيكون لها متابعة. ونحن أيضًا بدورنا بعد الزيارة الكبيرة التي قمنا بها لقطر سيكون لنا متابعة مع وزارة الأوقاف وعدد من الجهات القطرية لدعم دار الإفتاء والكليات الشرعية وعدد كبير من المؤسسات الخيرية في لبنان".