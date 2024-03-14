حبيب زار السفير القطري... وبحث في إمكانية التعاون بين مصرف الإسكان و"صندوق قطر للتنمية"

في إطار جولته على الفاعليات المحلية والعربية لتأمين إستدامة القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني للبحث في إمكانية التعاون بين المصرف و"صندوق قطر للتنمية" الذي يتعاطى شؤون التنمية المستدامة والشاملة في أنحاء العالم، والمكرس للنهوض بالتنمية البشرية والتخفيف من حدة الفقر وحشد المساعدات الإنسانية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.



وأوضح حبيب بعد اللقاء أن "البحث تناول إمكانية مساعدة "صندوق قطر للتنمية" لمصرف الإسكان في تعزير موارده من أجل تأمين إستدامة القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إنطلاقًا من إيمان دولة قطر بأن تعزيز الإمكانات البشرية شرط أساسي لازدهار المجتمعات، والتي لهذه الغاية، عمدت دولة قطر بقيادة حكيمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى زيادة برامج المساعدات الدولية والتعاون التنموي بشكل ملحوظ".



وقال: "لطالما ساهم "صندوق قطر للتنمية" في تخفيف المعاناة الإنسانية والتنمية الإقتصادية، ويأتي في صلب مهامه تحسين سبل عيش المجتمعات في العالم، وتمكين الشعوب من خلال تعزيز الخدمات الإجتماعية والبنية التحتية والتنمية الإقتصادية".



ونقل حبيب عن السفير القطري "إهتمامه الكبير بدعم مصرف الإسكان في مهامه الإنسانية والمجتمعية التي يقوم بها، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة".