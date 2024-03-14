دريان ومفتو المناطق لبوا دعوة السفير السعودي إلى مأدبة الإفطار

لبى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتو المناطق دعوة السفير السعودي وليد بخاري إلى مأدبة الإفطار التي أقامها على شرفهم في دارته في اليرزة.



وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأنه "جرى خلال المأدبة البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية، بالإضافة إلى ما يجري على الساحة اللبنانية من إستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية. وتطرق التداول إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."



وأكد المجتمعون أنهم مع الشعب الفلسطيني منددين بالعدوان الصهيوني على غزة وبقية المناطق الفلسطينية وبخاصة المسجد الأقصى وما حوله والعدوان على لبنان وجنوبه، وتم إستعراض للمشاورات واللقاءات بخصوص الشأن الرئاسي، وأكد المجتمعون ان إنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية هو إستحقاق مهم لإستقرار لبنان.



وبشروا بأن هناك مؤشرات إيجابية لانتخاب رئيس إذا حسنت وصدقت النوايا، وأن الخير قادم على لبنان مهما اشتدت معاناة اللبنانيين.



وثمنزا الجهود والمساعي التي تقوم بها اللجنة الخماسية والجولات التي قامت وتقوم بها على بعض الأطراف السياسية في لبنان للتأكيد على المعايير والمواصفات الوطنية التي ينبغي أن يتمتع بها الرئيس المقبل، لافتين إلى أن الحوار اللبناني اللبناني هو عامل أساسي لاستكمال جهود اللجنة الخماسية.



كما أبدوا تفاؤلهم بأن هناك بشائر إيجابية ستظهر قريبًا لناحية حلحلة الأمور والعقد على كافة الأصعدة لتكون منطلقًا لتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والإلتزام بمهام الرئاسات التي نص عليها إتفاق الطائف دون المساس بها.



وشدد المجتمعون على أن لا وجود لتطرف ديني في لبنان ولكن هناك تطرف سياسي يمارسه البعض وينبغي الفصل بين إنتخاب الرئيس والإستشارات الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل حكومة فاعلة ومحررة من القيود لتنهض بالدولة ومؤسساتها.



وشكروا المملكة العربية السعودية على وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، مؤكدين أن دار الفتوى ومؤسساتها وعلماءها مع المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.



وختم اللقاء بتأكيد من السفير بخاري أن المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن مساعدة لبنان وحريصة على لبنان الشعب والمؤسسات الدستورية.