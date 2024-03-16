لبنان يحجز مكانة له بين المكاتب العالمية للمحاماة... مكتب أبو جودة ومشاركوه للمحاماة كأفضل مكتب محاماة في لبنان

تمّ اختيار مكتب أبو جودة ومشاركوه للمحاماة كأفضل مكتب محاماة في لبنان عن عام 2023، من قبل المؤسّسات الثلاث المرجع في إجراء هذا التقييم، وهيلاختيار أفضل مكاتب المحاماة في العالم.وتجري كل مؤسّسة حفلاً سنوياً ضخماً مستقلاً في دبي يحضره محامون يمثّلون أكبر مكاتب المحاماة في العالم تعلن خلاله نتائجها وتسلّم جوائزها، ويحضر لبنان لتسلّم جائزة أفضل مكتب محاماة في لبنان.وتستند النتائج إلى أعمال المكاتب وإنجازاتها وقدراتها الفنية وإبتكارها الحلول القانونية وصعوبة الملفات ورأي العملاء وشركات محاماة أخرى ووفق تصنيفات مفصّلة لأفضل مكاتب المحامين في لبنان.والمؤسّسات الثلاث تركّز على تصنيف مكاتب المحاماة بما يمّيزهم في مجالات القوانين الماليةوالمصرفية والأسواق المالية، وحتى Legal500 و Chambers & Partners تضيف ليشمل تصنيفها أيضاً الخدمات القانونية لمكاتب المحاماة في مجالات قانون الشركات والدمج والاستحواذ والطاقة والعقارات والدعاوى والتحكيم.