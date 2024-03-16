التقدمي الاشتراكي يحيي الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد كمال جنبلاط

في ذكرى غابت عنها الكلمات، احيا الحزب التقدمي الاشتراكي الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد رئيس الحزب الاسبق كمال جنبلاط بمسيرة رمزية وصلت الى الضريح حيث وضع المشاركون الورود الحمر.



وتقدم المسيرة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط وعدد من افراد العائلة ونواب الكتلة ومناصرين.