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ياسمينا زيتون تستكمل جولتها السياحية في جزيرة موريشيس

أخبار لبنان
2024-03-16 | 08:07
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ياسمينا زيتون تستكمل جولتها السياحية في جزيرة موريشيس
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ياسمينا زيتون تستكمل جولتها السياحية في جزيرة موريشيس

تستكمل ملكة جمال لبنان وملكة جمال آسيا واوقيانيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون جولتها السياحية مع وفد من منظمة ملكة جمال العالم وعدد من الملكات في جزيرة موريشيس. 

وفي اليوم الخامس والأخير، جولة على أهم المنتجعات السياحية في الجزيرة، حيث إستقبلت ياسمينا والملكات برفع أعلام بلادهم، وكان العلم اللبناني في الطليعة. ياسمينا أكدت من موريشيس انها ستعود قريباً جدا الى لبنان وتنتظر على أحر من الجمر الإحتفال مع اللبنانيين.  
 

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