متعاقدو الثانوي والأساسي الرسمي: سنقوم بدورنا الوطني والتربوي تجاه الامتحانات الرسمية

أكدت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي والثانوي "اننا سوف نقوم بدورنا الوطني والتربوي تجاه الامتحانات الرسمية"، وذلك في بيان جاء فيه:



"تصدر اشاعات وبيانات مختلفة من غرف مظلمة ومأجورة ليس لها علاقة بعمل لجان الاساتذة المتعاقدين، هدفها التشويش على عمل اللجان التعاقدية التي تتابع مع وزير التربية حقوق الاساتذة في التعليم الثانوي والاساسي ومطالبهم، وهدفها ايضا النيل من عمل وجهد وزير التربية والفريق المعاون في الحفاظ على المدرسة الرسمية والهئية التعليمية من ملاك ومتعاقدين ومستعان بهم.



واننا نؤكد حرصنا الدائم على استمرار العام الدراسي الحالي والمشاركة في اعمال المراقبة والتصحيح واللجان وكل ما يتطلب منا من عمل لاجل انهاء عامل دراسي سليم.



أما لجهة مطالب الاساتذة المتعاقدين بالامس، فقد زرنا وزير التربية الذي ابدى كل استعداده لمضاعفة أجر ساعة التعاقد للأساسي والثانوي، ويعمل في الوقت نفسه على شمول الاساتذة المتعاقدين ببدل الانتاجية (300$) في فصل الصيف.



كما طالبنا بتسريع قبض مستحقات الفصل الاول للاساتذة الواقعين ضمن المنطقة الحدودية ويعلمون اونلاين، وطلبنا أيضا رفع أجر أعمال المراقبة والتصحيح واللجان، فهذا الامر وبالتأكيد سيعمل على إنصاف الاساتذة المتعاقدين. ونطمئن اهالي الطلاب أننا كأساتذة متعاقدين سوف نقوم بدورنا الوطني والتربوي اتجاه الامتحانات الرسمية، اما لاصوات النشاذ التي تتطالعنا ببيانات من هنا وهناك فنقول: حبل الكذب قصير".