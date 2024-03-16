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بوشكيان: شبابنا هم القيمة المضافة والطاقة الواعدة لمستقبل لبنان

أخبار لبنان
2024-03-16 | 14:09
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بوشكيان: شبابنا هم القيمة المضافة والطاقة الواعدة لمستقبل لبنان
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بوشكيان: شبابنا هم القيمة المضافة والطاقة الواعدة لمستقبل لبنان

افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان المباراة الوطنية الثالثة للروبوت والذكاء الاصطناعي التي ينظمها المركز العالمي للتدريب والتطوير، وقد مثل المهندس زياد الشماس الوزير بوشكيان الذي غاب لأسباب اضطرارية. كما مثل الشماس رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني.

وألقى الشماس كلمة الوزير بوشكيان قال فيها: "هذا الحقل، أي التكنولوجيا والروبوت والذكاء الاصطناعي، هو المستقبل وشباب الغد والتطور والابتكار. إني أشجعكم على المضي به، والغوص بكل جديد وحديث فيه. لما نتغنى بقدرات لبنان البشرية وثروته الانسانية، نكون نقصدكم. أنتم القيمة المضافة، وأنتم القوة القادرة على انهاض لبنان من كبوته، واعادة وضعه على سكة النهوض والتعافي". 

وتحدث الشماس بصفته رئيس الهيئة التنفيذية في جمعية "انجازات البحوث الصناعية-لبنان" IRALEB وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين قائلا: "اسمحوا لي أن أنقل تجربتي الشخصيّة في هذا المضمار، حين حولنا برنامج انجازات البحوث الصناعية – ليرا الى جمعية تحت اسم IRALEB. ونعمل بدعم كامل من الوزير وبتوجيه منه، اضافة الى التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية الصناعيين. كما نقوم بدور تنسيقي محوري وأساسي بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات الجامعية والأكاديمية والطلاب بهدف ربط سوق العمل بالخريجين. فتكون النتيجة win-win situation ، ويخرج الجميع مستفيدين من هذه المعادلة."

ثم عاد إلى مضمون كلمة الوزير بوشكيان وأشار إلى أنه "ليس صحيحاً أن فرص العمل في لبنان معدومة، ولكن عدم الاستقرار والطموح والتطلع الى الأعلى هم الدافع إلى هجرة شبابنا الى الخارج. الوزير بوشكيان الذي يمثل الدولة ونحن كقطاع خاص، حريصون على بقاء شباب لبنان في لبنان لأن الفرص الواعدة تنتظرهم. فاعملوا إذاً على البقاء في بلدكم، وإذا لا بد، فليكن قرار الانتقال لفترة زمنية محدودة، يليها العودة للمساهمة في ورشة بناء لبنان." 

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