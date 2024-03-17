هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان، و"تسهيلاً لإنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى، زيادة أيام العمل في المركز الرئيسي بالدكوانة.



وبدءاً من 18 آذار 2024، ستُقدم المصلحة - في المركز الرئيسي بالدكوانة - الخدمات أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من ثلاثة وفقاً لما يلي:



- "يُخصّص يوم الإثنين من كل أسبوع لاستقبال معاملات أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة.



- يستبدل يوم الإقفال الرسمي الإثنين 25 آذار 2024 بيوم الجمعة 22 آذار 2024.



- يستبدل يوم الأقفال الرسمي الإثنين 1 نيسان 2024 بيوم الجمعة 5 نيسان 2024.



- كما تُستكمل المعاملات التي سبق وتم المباشرة بها ولم تنجز بعد، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة وفقًا لما يلي:



• يوم الإثنين 18 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 3/2/1/0.



• يوم الجمعة 22 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 6/5/4.



• يوم الجمعة 5 نيسان: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 9/8/7.



أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل كما سابقاً ووفقاً لما يلي:



- أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 3/2/1/0.



- أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 6/5/4.



- أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 9/8/7.



ومع العلم انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة".





