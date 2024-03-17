باسيل: في أي ساعة يعود حزب الله الى التفاهم نعود اليه

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "لا يفكر أحد أننا نندم على التحالف مع حزب الله"، كاشفا أنه في أي ساعة يعود حزب الله الى التفاهم نعود اليه.



ورأى باسيل، خلال لقاء بعنوان "من جيل لجيل- Gen to Gen"، أن التفاهم أعطانا ١٥ سنة استقرار في البلد، لافتا إلى لأنه في وقت كانت هناك نية لعزل حزب الله جاء التفاهم فنسجنا الشراكة وأدى الى إرساء الاستقرار".



وتابع:" خسرنا شعبيا جراء التفاهم لان تسويق حزب الله في الشارع اللبناني صعب وخصوصا لدى الشباب، ورغم ذلك قمنا بالتضحية بشعبيتنا مقابل الاستقرار، ولكن عندما وصلنا إلى مكان حزب اللخ لم يعد يسير معنا بالشراكة ابتعدنا، من هنا نقول: إذا عدتم عدنا، أي اذا عاد حزب الله الى الشراكة نعود".



وشدد رئيس التيار الوطني الحر على أن" لبنان بلدنا وسندافع عنه وهذه أرضنا لا أحد يسلبنا إياها، بعد ذلك أتت بقية القوى في الداخل تريد التحرك بعد أن رأت الدول الخارجية تتحرك في وقت بقينا نحن على أملنا، وقد تعلمنا من تلك الفترة أن أي شيء يخصّ مستقبلنا وحريتنا وأن نكون احرار بما نفعل".

