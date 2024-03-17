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جعجع: الأبراج تقع في الأراضي اللبنانية وهذا من حقّ لبنان

أخبار لبنان
2024-03-17 | 05:27
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جعجع: الأبراج تقع في الأراضي اللبنانية وهذا من حقّ لبنان
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جعجع: الأبراج تقع في الأراضي اللبنانية وهذا من حقّ لبنان

علّق رئيس حزب القوات سمير جعجع على رسالة الاحتجاج التي بعثتها الحكومة السورية في الأسابيع الأخيرة إلى لبنان على الأبراج التي أقامها على أرضه لضبط حدوده ووقف تهريب المخدرات والسلاح والبضائع والمواد الممنوعة، واعتبر أن هذه الرسالة تهدف إلى القول إن هذه الأبراج تهدِّد أمنها القومي.

واضاف عبر منصة "اكس" : "إن أول ما يستدعي الإنتباه والاستغراب حديث الحكومة السورية عن أمن قومي سوري غير موجود في هذه الأيام، في ظل الميليشيات الإيرانية والجيوش الروسية والتركية والأميركية وسواها، فعن أي أمن قومي تتحدّث هذه الحكومة؟ وعن أي سيادة سورية؟  إن الأبراج كلها الموجودة عند الحدود، والتي تشكّل موضع اعتراض الحكومة السورية، تقع في الأراضي اللبنانية، وبالتأكيد من حقّ لبنان أن يقيم أبراجا لرصد وضبط تهريب الممنوعات والسلاح والمواد المحظورة والأشخاص والمخدرات، وأغلب الظنّ أن أكثر ما أزعج النظام السوري رصد تهريبه للمخدرات، كونه أصبح أهم تاجر مخدرات في المنطقة، لا بل في العالم، وما نشهده يومياً من اشتباكات على الحدود السورية - الأردنية أبلغ دليل على ذلك". 

وتابع: "وإن دلّ طلب الحكومة السورية على شيء، فعلى نوايا المسؤولين السوريين، فبالرغم من كل ما حصل في سوريا، ما زال نظامها عدائيا وسلبيا تجاه لبنان. والمهم أن يعي اللبنانيون، جميع اللبنانيين، هذا الأمر، وأن يكفّ من لا يزال يتآمر مع النظام السوري، عن تآمره مع نظامٍ بائدٍ بما يناقض مصلحة بلده".

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