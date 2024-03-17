جعجع: الأبراج تقع في الأراضي اللبنانية وهذا من حقّ لبنان

بعثت الحكومة السورية في الأسابيع الأخيرة رسالة احتجاج إلى لبنان على الأبراج التي أقامها على أرضه لضبط حدوده ووقف تهريب المخدرات والسلاح والبضائع والمواد الممنوعة، وتهدف من هذه الرسالة إلى القول إن هذه الأبراج تهدِّد أمنها القومي.
إن أول ما يستدعي الإنتباه والاستغراب حديث الحكومة…
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) March 17, 2024
بعثت الحكومة السورية في الأسابيع الأخيرة رسالة احتجاج إلى لبنان على الأبراج التي أقامها على أرضه لضبط حدوده ووقف تهريب المخدرات والسلاح والبضائع والمواد الممنوعة، وتهدف من هذه الرسالة إلى القول إن هذه الأبراج تهدِّد أمنها القومي.
إن أول ما يستدعي الإنتباه والاستغراب حديث الحكومة…