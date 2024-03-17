عودة: آلام تفجير المرفأ ومآسيه لن تمحى من ذاكرة بيروت وأهلها لأنها بقيت من دون محاسبة

تمنّى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن يعي إنسان هذا البلد، والمسؤولون والزعماء والقادة بشكل خاص، أهمية الإنعتاق من الماديات والإنصراف إلى تنقية النفس واليد من كل تعلق بالأشياء الزائلة لأنها فانية، وليس أبديا.



وفي السياق، اعتبر عودة في عظة الاحد، أنهم لو تصرفوا على هذا النحو لكانوا وفروا على أنفسهم وعلى لبنان واللبنانيين مشقة الحروب والإنهيارات الإقتصادية والإجتماعية والأخلاقية، ولكانوا وفروا على بيروت وأهلها ما عانوه من نتائج تفجير المرفأ من مآس وآلام لن تمحى من ذاكرة بيروت والبيروتيين ليس لأنها مست قلب العاصمة وقلوبهم وحسب، بل لأنها بقيت دون محاسبة.



ولفت إلى أنه "بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اليوم المشؤوم، ما زال المدبر والفاعل مجهولين، وما زال التحقيق معلقا والقلوب دامية".



وأمل المطران عودة أن تمس الرحمة قلوب من في يدهم القرار ويفرجوا عن التحقيق لكي تظهر الحقيقة وتسود العدالة، كما أن تمس الرحمة أيضا قلوب من يسلطون آلات الموت والدمار على رؤوس الأبرياء، وأن يتوقف القتال في منطقتنا وفي كل منطقة تجتاحها الحروب.