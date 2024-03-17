باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا

رأى رئيس حزب التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الأزمة اليوم ابعد من الحقوق، وهي ازمة وجود تحدّد علاقتنا مع الآخرين، مشيراً الى أن ما من تحالف ثابت مع أحد بل هناك تفاهم حيث هو ممكن واختلاف حيث يجب.



وشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ميثاقي وسيادي واصلاحي ومقاوم. وطالب باللامركزية والصندوق الائتماني، معتبراً بأن الشراكة لا تُقايض، قائلاً: "لا نقبل بمرشحّ يختاروه عنّا ولا نسلّم امرنا لحكومة مبتورة تحكمنا من خارج الميثاق والدستور".



وعن النزوح السوري، اشار باسيل الى ان المذنب هو القوى الدولية، مذكّراً المجتمع الدولي بالـ 55 مليار دولار كلفة مباشرة للنزوح ما عدا الكلفة غير المباشرة، قائلا: "اوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا قبل ما يدفع المتوجّب عليه".



أما عن ما يحصل على حدود الجنوب، قال: "مشكلتنا مع "وحدة الساحات" انها لم تأخذ بالاعتبار وحدة الساحة اللبنانية".