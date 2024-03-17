أبو ناضر: هل باستضافة حزب الله "حماس" والحوثيّين والفصائل يجنّب لبنان الخطر أم يجعله مكشوفاً؟

ذكر رئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناضر أن أهل الممانعة يتحدثون عن محور مقاوم يمتدّ من طهران إلى غزة، مروراً ببغداد وصنعاء ودمشق وبيروت.



وسأل أبو ناضر في بيان: "فلماذا يفضّلون العاصمة اللبنانية مكاناً لعقد اجتماعات تضمّ الحوثيّين وقيادات حركة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية؟"، مشددا على أن "لولا حزب الله ورعايته واستضافته، لمَ حصل هذا الاجتماع".



وسأل: "فهل بهذه الوسيلة يجنّب الحزب لبنان الخطر والاعتداء عليه؟ أم أنه يجعله مكشوفاً أكثر، ويعرّضه لمساءلة المجتمع الدولي ولفرض الحصار عليه؟".