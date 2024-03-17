الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أبو ناضر: هل باستضافة حزب الله "حماس" والحوثيّين والفصائل يجنّب لبنان الخطر أم يجعله مكشوفاً؟

أخبار لبنان
2024-03-17 | 12:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أبو ناضر: هل باستضافة حزب الله &quot;حماس&quot; والحوثيّين والفصائل يجنّب لبنان الخطر أم يجعله مكشوفاً؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أبو ناضر: هل باستضافة حزب الله "حماس" والحوثيّين والفصائل يجنّب لبنان الخطر أم يجعله مكشوفاً؟

ذكر رئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناضر أن أهل الممانعة يتحدثون عن محور مقاوم يمتدّ من طهران إلى غزة، مروراً ببغداد وصنعاء ودمشق وبيروت.

وسأل أبو ناضر في بيان: "فلماذا يفضّلون العاصمة اللبنانية مكاناً لعقد اجتماعات تضمّ الحوثيّين وقيادات حركة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية؟"، مشددا على أن "لولا حزب الله ورعايته واستضافته، لمَ حصل هذا الاجتماع".

وسأل: "فهل بهذه الوسيلة يجنّب الحزب لبنان الخطر والاعتداء عليه؟ أم أنه يجعله مكشوفاً أكثر، ويعرّضه لمساءلة المجتمع الدولي ولفرض الحصار عليه؟".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

ناضر:

باستضافة

"حماس"

والحوثيّين

والفصائل

يجنّب

لبنان

الخطر

يجعله

مكشوفاً؟

LBCI التالي
أسرار الصحف 17-03-2024
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-02-27

رويترز: "حزب الله" سيوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-23

سامي الجميل: "حزب الله" يقرّر عنّا جميعا ما يحصل في الجنوب ما يعني أنه لم يربط لبنان فقط به إنما ربطنا بحماس ومستقبل اللبنانيين بات مرتبطًا بحماس أي أننا يجب أن ننتظر ما سيحصل بين حماس وإسرائيل كي نرى إن كان لبنان سيدخل بحرب أم لا

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-07

باسيل لـ "جدل": عندما نتحدث عن الشراكة نفتح الابواب ونحن مع لبنان وحزب الله لحماية لبنان من الهجوم الاسرائيلي عليه اما تحرير القدس من مسؤولية الفلسطينيين

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-06

الجميل لـ"حوار المرحلة": المشكلة هي أن حزب الله يصور نفسه على أنه يدافع عن الشيعة في لبنان ولكنه في الحقيقة يدافع عن ايران ومن هنا أقول إنني مستعد للدفاع عن الشيعة أكثر منه وأريد إعادة النظر بكل التركيبة القائمة وإجراء مجموعة كبيرة من الاصلاحات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:33

سامي الجميّل لـ"الحرّة": سيف حزب الله مسلط على رأس برّي...فلننتظر دعوة بكركي وجدول الأعمال لنقرّر المشاركة من عدمها

LBCI
أمن وقضاء
10:10

توقيف مروّج مخدّرات في طريق الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
09:38

السفير المصري بعد لقاء بري مع اللجنة الخماسية: الإشارات الايجابية تتلخص بعنوان رئيسي وهو المرونة

LBCI
أخبار لبنان
09:36

تحويل المساعدات لشهر آذار ضمن إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-12

أخبرها زوجها أنه يريد خيانتها... ما هي الأسباب التي قدمها لها؟

LBCI
آخر الأخبار
06:31

رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في عين التينة سفراء اللجنة الخماسية

LBCI
فنّ
2024-03-16

ديما قندلفت تشوّق الجمهور لأحداث العربجي وتسأل "وين عبدو؟"... فكيف علّق باسم ياخور؟

LBCI
آخر الأخبار
17:26

بوتين معلقا على مقترح فرنسا بوقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب الأولمبية: سنمضي وفقا لمصالح روسيا على خطوط الجبهة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:03

لقاء جمع الحجار بوفد من اللجنةِ التأسيسيةِ لأهالي شهداء الانفجارِ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:17

جولة جديدة لسفراء الخماسية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
06:48

اللجنة الانتخابية الروسية تعلن فوز بوتين بنسبة "قياسية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

منتخب لبنان لكرة القدم يباشر تمريناته في الأراضي الأسترالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

الروس يقترعون في لبنان... ما هو موقفهم من بوتين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

بيدرسون في دمشق... ما الجدوى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

أكبر معرض في لبنان للتقاليد الرمضانية يستقبل الزوار على السحور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

سيدة بطلة مسلسل عمليات نصب واحتيال على مدى سنوات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

برنامج "أكرم من مين" على الـLBCI: إتصالات وجوائز من دون حدود!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

زيادات معاشات القطاع الخاص... هذه هي التفاصيل

LBCI
منوعات
16:44

بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!

LBCI
منوعات
15:47

"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)

LBCI
منوعات
16:08

اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!

LBCI
حال الطقس
03:10

سلسلة من المنخفضات تؤثّر على لبنان

LBCI
اسرار
00:39

اسرار الصحف المحلية 18-3-2024

LBCI
منوعات
02:55

قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!

LBCI
منوعات
14:43

بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More