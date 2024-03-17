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تدابير سير من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى - ضهور الشوير اعتباراً من الغد ولمدة 15 يومًا
أخبار لبنان
2024-03-17 | 12:21
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تدابير سير من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى - ضهور الشوير اعتباراً من الغد ولمدة 15 يومًا
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه سيتم اعتبارًا من الساعة 09،00 صباحًا من تاريخ 18-03-2024 ولمدة 15 يومًا، منع مرور السير صعودًا من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى- ضهور الشوير، وتحويله باتجاه بكفيا، ونزولاً قبل الجسر المذكور بحوالى 50 مترًا عند حدود بلدتَي بعبدات ومار موسى، بالقرب من لافتة مار موسى، وذلك بسبب إجراء إصلاحات وتدعيم للجسر المتصدّع الكائن بعد مشروع "بعبدات هيلز"، والذي بات يشكّل خطرًا على السلامة العامة.
وطلبت من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك الطريق المؤدي إلى الجسر، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.
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