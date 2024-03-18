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الاب عبود للـLBCI: هذا ما يشمله عمل كاريتاس بالتزامن مع احداث الجنوب
أخبار لبنان
2024-03-18 | 04:53
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الاب عبود للـLBCI: هذا ما يشمله عمل كاريتاس بالتزامن مع احداث الجنوب
أكد رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود أن عمل المؤسسة المتعلّق بالوضع في جنوب لبنان بالتزامن مع المواجهات، يشمل قسمين: الاول مع النازحين من المناطق الجنوبية، الذي فاق عددهم هذا العام عدد النازحين بالعام 2006، والثاني مع النازحين داخل الجنوب والمتضررين.
وأوضح الاب عبود، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أنه في المرحلة الاولى تواصلت كاريتاس مع مدارس ومراكز في عدد من المناطق لاستقبال النازحين، ومن ثم قدمت حصصا غذائية وأموالا للاشخاص الذين اتصلت بالمؤسسة على الرقم الساخن.
وفي السياق، اشار إلى أن عمل كاريتاس لم يتوقف عند هذا الحد، بل شمل أيضا الاشخاص الموجودين في الجنوب ويعانون من أزمة تعليمية وزراعية، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات.
وبعيدا عن أزمة الجنوب، لفت الاب عبود إلى أن كاريتاس لبنان تقدّم على مدار السنة خدمات اجتماعية واستشفائية بالاضافة إلى مراكز تعليمية للاشخاص من ذوي الصعوبات التعلمية، إلى جانب خدمات طبية.
واوضح رئيس رابطة كاريتاس لبنان أن المشاريع التي "نعمل عليها بالتعاون مع جهات مانحة دولية تندرج في إطار الزراعة والطبخ والمطبوعات وهي تساهم في تأمين فرص عمل"، مؤكدا أن ما ينتج عن الربح يعود للرابطة الخيرية لكاريتاس.
وحثّ الاب عبود المحتجاين إلى الاتصال برقم كاريتاس الساخن 1633.
ودعا الاشخاص الذين يرغبون بالتبرع الاتصال على الرقم الساخن أو عبر الموقع الالكتروني
caritas.org.lb
أو إحدى شركات تحويل الاموال.
أخبار لبنان
الاب ميشال عبود
كاريتاس لبنان
جنوب
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