لقاء سيدة الجبل: لا يجوز التفاوض مع حزب الله وعدم الاستماع إلى صوت الحق في لبنان

رأى "لقاء سيدة الجبل" أنه سقط القناع واصبح واضحا أن "حزب الله" أدخل لبنان في حرب مع إسرائيل خدمة لمصالح إيران، وحوّل بيروت من عاصمة لبنان إلى ساحة إلتقاء بين الحوثيين و"حماس" بوصفه الذراع العسكرية للاحتلال الإيراني وأنه يُصادر قرارنا الوطني".



طالب اللقاء، بعد اجتماعه الاسبوعي، "جميع المؤتمنين على فكرة لبنان، بإعلان لبنان وطنا أسيرا، وأن المعركة الوحيدة التي تنقذه هي معركة الاستقلال من الاحتلال الايراني، وأن معركة الاستقلال تتطلبّ جمع كلّ الوطنيين اللبنانيين داخل كل طائفة وداخل كل حزب ومجموعة حول الدستور وقرارات الشرعية الدولية 1701-1559-1580، والتوجّه إلى دوائر القرار العربيّة والدوليّة باعتبار لبنان عضوا مؤسسا في الامم المتحدة والجامعة العربية".



وشدد لقاء سيدة الجبل في الختام على أنه لا يجوز لأحد التفاوض مع "حزب الله" وعدم الاستماع إلى صوت الحق في لبنان.