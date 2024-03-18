لقاء جمع الحجار بوفد من اللجنةِ التأسيسيةِ لأهالي شهداء الانفجارِ

التقى مدعي عام تمييز القاضي جمال الحجار وفدًا من اللجنةِ التأسيسيةِ لأهالي شهداء انفجارِ المرفأ وجرحاه ومتضرريه.



وأبرز الاهالي مستنداتٍ تُبَرِرُ اعتراضَهُم على اداءِ المحققِ العدليّ القاضي طارق البيطار، من ضمنِها ما يؤكدُ قيامَ عددٍ من الموقوفين السابقين بواجباتِهم كاملةٍ على حد قولِهم.



وطلبَ الاهالي من الحجار، ايجادَ آليةٍ قانونية لاستئنافِ التحقيقاتِ مع أو من دون البيطار، شرطَ ان يُستدعى جميعِ المذكورين في المستندات.