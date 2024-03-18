تحويل المساعدات لشهر آذار ضمن إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة

ضمن إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي أطلقته وزارة الشؤون الإجتماعية في 26 نسيان 2023، تم تحويل المساعدات لشهر آذار وتشمل 12,221 شخصاً من حَمَلَة بطاقة المعوّق الشخصيّة ضمن الفئة العمرية المستهدفة (مواليد ما بين 1994 حتى 2009) والذين تم تحديث بياناتهم وادراجهم في البرنامج لتاريخه.



وتبلغ قيمة الأموال التي تمّ تحويلها 638,360 دولاراً أميركياً.



وتجدر الاشارة الى إن هذه الدفعة هي الثانية عشرة، وتبلغ قيمة الأموال المحوّلة لتاريخه 4,220,840 دولاراً أميركياً.