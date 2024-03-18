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سامي الجميّل لـ"الحرّة": سيف حزب الله مسلط على رأس برّي...فلننتظر دعوة بكركي وجدول الأعمال لنقرّر المشاركة من عدمها
أخبار لبنان
2024-03-18 | 12:33
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سامي الجميّل لـ"الحرّة": سيف حزب الله مسلط على رأس برّي...فلننتظر دعوة بكركي وجدول الأعمال لنقرّر المشاركة من عدمها
اوضح رئيس حزب الكتائب اللبنانيّة النائب سامي الجميّل أن اللجنة الخماسيّة لم تأخذ بعد موعداً للقائه. وأضاف: "لدى الرئيس بري علاقة مع أميركا، ولديه عائلة ومصالح في أميركا، يريد أن يسايره لأنه لا يستطيع أن يزعلهم، وفي الوقت نفسه لديه سيف حزب الله مسلط على رأسه، ولا يمكن أيضاً أن يزعله، وهو في موقع يدرس خطوته ليزمط من الجهتين".
وعن الموفدين الدوليين والورقة الفرنسيّة التي قُدمّت أخيراً للبنان، قال الجميّل في مقابلة مع برنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة، إنه حذّر الفرنسيين من أنه في خضمّ كل هذه الأوراق والموفدين لم يأتِ أحد على ذكر موضوع سيادة الدولة، فالكل يركز على وقف الصراع في الجنوب، انسحاب حزب الله، وتوقّف إسرائيل عن انتهاكاتها، مشيراً الى أن كل الدول لها مصلحة بعدم وقوع الحرب بين اسرائيل وحزب الله، لذلك برأيهم إذا كان الثمن هو الرئاسة في لبنان، فهو ثمن ضئيل بالنسبة لهم.
وشدّد على وجوب تشكيل جبهة معارِضة، ووضع حزب الله أمام مسؤولياته، فإما أن يعيش معنا في دولة واحدة أو فليُنشئ دولته وحده، لأننا لسنا على استعداد أن نعيش بدولة واحدة، محذراً من أي مقايضة تحمي أمن إسرائيل.
وردّ الجميّل على مناشدة رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل الأحزاب المسيحيّة بوضع خطّ أحمر تحت الوجود والشراكة والمناصفة، فقال: الوجود المسيحي، المناصفة والشراكة أمراض بجسد مريض، المشكلة أن هذا الجسم مخطوف وقبل مداواته يجب استرداده لتحريره، مشيراً الى من غير المطروح ضمّ التيار الوطني الحرّ لهذه المعارضة لأنه ورغم اقترابه قليلاً إلاّ أنه ما زال بعيداً عن الذي نطمح اليه، وقال الجميّل:" يتمايز التيار الوطني الحرّ عن حزب الله، وهناك تقدّم ملحوظ في موقفه، هذا الموقف نشجّعه وهو إيجابيّ، ولكن الخطوّات التي اتّخذها التيار حتى الآن غير كافية، فهو حتى الساعة لم يرفض وجود السلاح في لبنان ولم يرفض تفرّد حزب الله بقرار الحرب والسلم.
وعن استعداده لتلبية دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إذا تمّت، قال الجميّل: فلننتظر الدعوة وجدول الأعمال لنقرّر.
وإذ أكد أنه لم يرفض مبادرة الإعتدال الوطني، وضع الجميّل هذه المبادرة في خانة تضييع الوقت، فيما المطلوب واحد وهو عدم تعطيل حزب الله لإنتخاب رئيس جمهورية أولاً من خلال تعطيل النصاب، وثانياً من خلال رفضه الحديث عن مرشّح ثالث. واضاف الجميّل، في اليوم الذي يقول فيه حزب الله والرئيس نبيه بري فلنتكلم عن مرشح ثالث سأطلب من المعارضة أن نذهب الى الحوار.
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الجميّل
لـ"الحرّة":
برّي...فلننتظر
بكركي
وجدول
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المشاركة
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