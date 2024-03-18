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توضيح من الامن العام حول ما يتداول عن ملف التحقيق مع مكرم رباح

أخبار لبنان
2024-03-18 | 14:04
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توضيح من الامن العام حول ما يتداول عن ملف التحقيق مع مكرم رباح
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توضيح من الامن العام حول ما يتداول عن ملف التحقيق مع مكرم رباح

أوضح مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أنه "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الامن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى اصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي"، بحسب البيان.

واضافت: "ان المديرية العامة للامن العام بصفتها ضابطة عدلية ومن أولى واجباتها تنفيذ القوانين بناء لاشارة القضاء اعتبارا من تلقيها قرار التحقيق حتى اخلاء السبيل او التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية  تطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الانسان تحت اشراف القضاء المختص".

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