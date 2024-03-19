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ميقاتي: وحدتنا بقوتنا ودعوتي للقيادات والكتل والأحزاب أن نضع أيادينا معًا لإنقاذ بلدنا

أخبار لبنان
2024-03-19 | 05:34
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ميقاتي: وحدتنا بقوتنا ودعوتي للقيادات والكتل والأحزاب أن نضع أيادينا معًا لإنقاذ بلدنا
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ميقاتي: وحدتنا بقوتنا ودعوتي للقيادات والكتل والأحزاب أن نضع أيادينا معًا لإنقاذ بلدنا

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أننا "نشهد حاليًا تحركًا لـ"كتلة الإعتدال"و"اللجنة الخماسية".

وقال إنه "بمثل ما نقدر إهتمام اللجنة الخماسية من السفراء وأصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الإستحقاق الدستوري وبانتخاب رئيس للجمهورية، فإني أؤكد بإسمي وبإسم مجلس الوزراء وجوب الإسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية".

وشدد على أن "المسؤولية الأولى والأساسية في هذا الإستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين ولا يجوز أن تعيق الخلافات الداخلية أولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان".

وأشار إلى أنه "بالأمس تابع أحدهم يتحدث عن قانون هيكلة المصارف والقوانين الإصلاحية، فأجاب بأن الموضوع سهل عمليًا لكن صعوبته هي في السياسة".

ولفت إلى أن "الأزمة السياسية هي التي تنعكس سلبًا على الإقتصاد والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي المطلوب. ونحن في الحكومة همنا الأساسي الإبقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول أي تصدع إضافي في بنيته إلى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح إجراء الإصلاحات المناسبة. ونحن على استعداد للقيام بالإصلاحات المطلوبة، لكن المشكلة أن هناك تياريين سياسيين في البلد، الأول يريد إنهيار الدولة بشكل كلي، والثاني ربما يسعى للمساعدة في إعادة بناء الدولة".

وأكد أن "إنشغالاتنا الداخلية لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي. وسنظل نعمل للإتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل. وإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة، ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد إستقرارًا طويل الأمد".

ختم: "وحدتنا بقوتنا، ودعوتي للقيادات والمرجعيات والكتل والأحزاب لأن تتبصر بما كان عليه لبنان من إزدهار وتقدم وما نحن عليه اليوم، وأن نضع أيادينا معًا لإنقاذ بلدنا والإرتقاء به من جديد، رغم كل الظروف و التحديات التي تواجهنا".

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