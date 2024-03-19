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الصايغ للـLBCI: تحرّك اللجنة الخماسية يعطي أملا ومرجعية دولية

أخبار لبنان
2024-03-19 | 05:52
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الصايغ للـLBCI: تحرّك اللجنة الخماسية يعطي أملا ومرجعية دولية
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الصايغ للـLBCI: تحرّك اللجنة الخماسية يعطي أملا ومرجعية دولية

اعتبر عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ أن تحرّك اللجنة الخماسية يعطي أملا لا سيما للقوى السيادية والديمقراطية، كما نوعا من المرجعية الدولية.

ولفت الصايغ، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، إلى أن اللجنة الخماسية لن تدخل بعد الآن بلعبة الاسماء لرئاسة الجمهورية.

ورأى أن "بيت القصيد" بملف الفراغ الرئاسي يكمن في أن ثنائي أمل-حزب الله متمسك بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كما أنه غير راضٍ.

وفي السياق، شدد على أن المسؤولية تقع على عاتق الثنائي الذي يمنع تطبيق الدستور.

وتمنى الصايغ أن تلعب بكركي دورا جوهريا بإجراء مصالحة ومصارحة مسيحية-مسيحية وثم لبنانية-لبنانية وفق مسلمات وطنية وليس مسيحية، ومن أجل أن نذهب إلى أجواء ايجابية.

من جهة أخرى، اعتبر الصايغ أن ربط لبنان بايران يمنع بناء دولة وسلاح حزب الله سبب منع قيام الدولة في لبنان والسبب الأساسي بإفشال عهد الرئيس ميشال عون، مؤكدا أننا لا نؤمن إلا بالجيش والمؤسسات الدستورية والقضاء والعدالة وهذا الأساس للشراكة الوطنية الذي لا يبنى إلا بالسيادة.

ودعا عضو كتلة الكتائب إلى تنظيم مؤتمر وطني بورقة واحدة لبحث غياب التوازن في البلد على مختلف الاصعدة

وطالب الصايغ إلى عقد حوار لاحقا يكون محمي دوليا، برئاسة رئيس الجمهورية.


أخبار لبنان

الكتائب

اللجنة الخماسية

سليم الصايغ

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