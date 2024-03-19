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وزير خارجية البرازيل: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية بما فيها الاعتداءات على جنوب لبنان

أخبار لبنان
2024-03-19 | 06:07
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وزير خارجية البرازيل: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية بما فيها الاعتداءات على جنوب لبنان
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وزير خارجية البرازيل: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية بما فيها الاعتداءات على جنوب لبنان

شدد وزير خارجية البرازيل مورو لويز ليكير على أن بلاده تسعى مع بعض الدول لتثبيت عضوية فلسطين في الامم المتحدة.

كلام ليكير جاء إثر لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي، حيث اطلع رئيس الحكومة على حصيلة الجولة التي قام بها في المملكة العربية السعودية والاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد وزير الخارجية البرازيلي بـ"الدور الكبير اجتماعيا واقتصاديا الذي يقوم به اللبنانيون والبرازيليون المتحدرون من اصل لبناني في البرازيل".

وقدّر العلاقات الثنائية بين لبنان والبرازيل، معتبرا أن "وجود الكتيبة البرازيلية في لبنان دليل على متانة هذه العلاقات".

ودعا ليكير الى "وقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية بما فيها الاعتداءات على جنوب لبنان".
 
والتقى وزير الخارجية البرازيلي نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.

أخبار لبنان

وزير خارجية البرازيل

ميقاتي

اسرائيل

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