سفيرة ايطاليا في زيارة لباسيل

زارت سفيرة ايطاليا لدى لبنان Nicoletta Bombardiere بمرافقة المستشار السياسيّ Pietro Eynard رئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل.



وحضر اللقاء نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي و منسق العلاقات الدبلوماسية بشير حداد.



وتبادلوا وجهات النظر في شأن مواضيع الساعة.



وجدّد باسيل موقفه من موضوع النازحين وشدّد على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبيّ لسياساتهم في هذا الخصوص.