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الكتائب: المبادرات الرئاسية مصيرها الفشل في ظل مرشح لا يلتقي عنده اللبنانيون
أخبار لبنان
2024-03-19 | 09:42
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الكتائب: المبادرات الرئاسية مصيرها الفشل في ظل مرشح لا يلتقي عنده اللبنانيون
اعتبر المكتب السياسيّ الكتائبيّ أنّ المبادرات الداخلية والخارجية الساعية إلى تسريع انتخاب رئيس للجمهورية سيكون مصيرها الفشل، إذا لم يقدّم "حزب الله" وفريقه السياسيّ على ملاقاة اللبنانيين إلى منتصف الطريق عبر التخلي عن مرشحه والذهاب إلى آخر يشكل نقطة التقاء بين اللبنانيين.
وحذّر المكتب السياسيّ، في بيان، بعد اجتماع، من استغلال "حزب الله" لهذه المبادرات، لشراء الوقت وترهيب الأفرقاء وترغيبهم للخضوع لإرادته.
ورأى أنّ المواقف، التي تطلق تحت عنوان الشراكة لا يمكن أن تتحقق في ظل بلد مخطوف.
وقال: "عن أي شراكة نتحدث، طالما أنّ القرار رهينة إرادة حزب الله؟"
ودعا المكتب السياسيّ إلى إنقاذ لبنان وتحريره من القبضة، التي تطبق عليه قبل الذهاب إلى معالجة مواضيع النظام السياسيّ والشراكة في الوطن.
وأعرب عن رفضه إلغاء الانتخابات البلدية تحت أي ذريعة، محذّرًا من خطورة الاستمرار في تأجيل الاستحقاقات الدستورية وإخراج لبنان من السياق الديمقراطيّ لإدارة البلد.
ولفت إلى أنّ البلديات تشكل الإطار التنظيميّ الوحيد المتبقي والذي يمكن أن يؤمن الخدمات للناس، في ظل دولة منهارة وعاجزة.
وأكّد أنّ أي تعطيل للانتخابات سيحرم اللبنانيين من أبسط حقوقهم لاسيما في ظل وجود عشرات البلديات المنحلة والعاجزة عن القيام بدورها.
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