إشكال فرديّ على أوتوستراد المنية الدوليّ

وقع إشكال فرديّ على أوتوستراد المنية الدوليّ على خلفية أفضلية مرور بين ف. د. وم. ش.



وأطلق ف. د. النار في إتجاه الأخير من سلاح فرديّ، ما أدّى إلى إصابته في قدمه.



وفرّ مطلق النار مع شخص آخر كان برفقته على متن سيارة من نوع "جيب ميتسوبيشي"، أما المصاب فقد تم نقله إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج اللازم.