تأهيل نفق شكا-الشمال سلك طريقه للتنفيذ

أقر مجلس الوزراء بالموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل، لاستكمال تنفيذ أشغال معالجة طريق اوتوستراد شكا-الشمال من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق لدى الوزارة، على أن تقوم بتحويلها الى الهيئة العليا للاغاثة، فتسكمل العمل.



وكان هذا الطريق قد لُزّم من قبل الهيئة العليا للاغاثة بتكليف من مجلس الوزراء في العام 2019 وذلك قبل أن تتوقف الأعمال المقررة له في حينه بفعل الازمة المالية، التي عصفت بلبنان.