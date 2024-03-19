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وهاب بعد لقائه باسيل: من الطبيعيّ في المواجهة مع إسرائيل الوقوف إلى جانب المقاومة

أخبار لبنان
2024-03-19 | 11:45
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وهاب بعد لقائه باسيل: من الطبيعيّ في المواجهة مع إسرائيل الوقوف إلى جانب المقاومة
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وهاب بعد لقائه باسيل: من الطبيعيّ في المواجهة مع إسرائيل الوقوف إلى جانب المقاومة

التقى رئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل رئيس تيار التوحيد العربيّ وئام وهاب في دارته في البياضة.

وأشار وهاب إلى أنه من الطبيعيّ في المواجهة مع إسرائيل الوقوف إلى جانب المقاومة.

واستنكر الإعتداءات الإسرائيلية، التي تتوسع.

وقال: "ناقشنا ما يحصل في الحكومة إن كان في التعيينات أو التجاوزات."

وأكد ضرورة التنبه لمراعاة الجانب المسيحيّ.

ولفت إلى أنّ الإستباحة والأمور كما تتم راهنًا ستؤدي إلى مشاكل كثيرة "وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الحليف والخصم".

وقال إنه في ملف خفراء الجمارك يجب تعيينهم لكن هناك أمور أساسية يجب مراعاتها.

واعتبر أنه لو حصل ما حصل مع طائفة أخرى لما تجرأ أحد على التصرف بهذه الطريقة.

شدّد وهاب على الحاجة لاستغلال أي هدنة لانتخاب رئيس وإعادة إحياء شيء من مؤسسات الدولة لتعود للعمل.

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