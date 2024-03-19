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الإدارة والعدل درست اقتراحي تعديل قانون القضاء العسكريّ

أخبار لبنان
2024-03-19 | 12:57
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الإدارة والعدل درست اقتراحي تعديل قانون القضاء العسكريّ
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الإدارة والعدل درست اقتراحي تعديل قانون القضاء العسكريّ

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، لدراسة جدول أعمالها المقرر.

وبدأت بمتابعة درس تقرير اللجنة الفرعية، التي كانت مكلفة درس اقتراحي القانون الراميين الى تعديل قانون القضاء العسكريّ.

وكان سبق للجنة أن ناقشت الاقتراحات المذكورة مع تقرير اللجنة الفرعية مناقشة عامة وتناولت المبادئ، التي رأت أنه يجب أن يرتكز إليها النقاش.

وبدأت اللجنة بدرس المواد، التي تناولها تقرير اللجنة الفرعية، فناقشت الأحكام المتعلقة بتأليف القضاء العسكريّ وحيث أن اللجنة الفرعية أدخلت بعض التعديلات على الأحكام المذكورة ذهب رأي إلى اعتبار أن من الأفضل بقاء النص الحالي على ما هو، بينما ذهب رأي آخر إلى ضرورة إدخال بعض التعديل على النصوص الحالية، لا سيما لجهة النص على وجود هيئة اتهامية عسكرية ومحكمة جنايات ومحكمة استئناف.

وطرح بعض النواب رأيًا مفاده بضرورة جعل استئناف الأحكام، التي تصدر عن المحكمة العسكرية أو القضاة المنفردين العسكريين أمام محكمة الاستئناف العدلية لا أن يتم استئناف هذه الأحكام امام محكمة الاستئناف العسكرية مما يحقق المزيد من العدالة والطمأنينة.

واستمعت اللجنة إلى رأي كل من قيادة الجيش ووزارة الدفاع ومجلس القضاء الأعلى.

وقررت اللجنة تأجيل البت بالمواد المذكورة إلى ما بعد البت بصلاحيات القضاء العسكريّ.

كما قررت درس مسألة الصلاحيات اعتبارًا من الجلسة التالية.

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