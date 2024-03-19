سفراء الخماسية في كليمنصو

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، سفراءَ اللجنة الخماسية في بحضور رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط وعضوي "اللقاء الديمقراطي" وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن.



وجرى خلال اللقاء "البحث في آخر ما توصلت إليه اللجنة الخماسية ومناقشة التطورات وآخر المستجدات".