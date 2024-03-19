لقاء لوفد من حزب الحوار الوطنيّ

لقاء جمع ظهر اليوم، وفداً من حزب الحوار الوطني ضمّ رئيس المكتب السياسي السفير الدكتور بسّام نعماني و نائبيّ الأمين العام الدكتور روجيه الشويري و المهندسة سلّامة نعماني، و اللواء أشرف ريفي في مكتبه في الأشرفية، بحضور مستشار اللواء ريفي الأستاذ في القانون الدستوري الدكتور عبد… pic.twitter.com/yQLedn2ixG