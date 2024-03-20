حريق كبير في مخيم في عرسال

شبّ حريق كبير، في مخيم رمضان، للاجئين السوريين، في عرسال، وادي الارانب.



وأتى ذلك نتيجة حصول "ماس" كهربائيّ.



وامتدّت النيران على بعض الخيم والممتلكات.



وحضرت قوى من الدفاع المدنيّ بالتعاون مع الاهالي لإخماد الحريق.