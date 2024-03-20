القاضي صادر رئيسًا للجنة القضائية الناظرة في قضايا مصرف الإسكان

عيّن مجلس الوزراء القاضي أندره صادر رئيسًا للجنة القضائية الناظرة في قضايا الإسكان، وهو قاضي شرف تبوّأ مناصب عديدة، خلال مسيرته القضائية.



وتقضي مَهمّة هذه اللجنة بفصل النزاعات القائمة بين المقترضين ومصرف الإسكان، كي يتمكّن الأخير من خلال القروض التي يحصّلها، الاستمرار في إقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط.



ويُرتقب أن يستكمل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار تسمية أمين سرّ اللجنة وأعضائها تمهيدًا ليُعيّنهم مجلس الوزراء.



وتباشر اللجنة بعقد اجتماعاتها وتنظر في القضايا العالقة بين المقترِضين والمصرف والبتّ بها.



واستقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في حضور المستشار القانونيّ للمصرف مالك إرسلان، القاضي صادر وتمنّى حسن التعاون وبذل الجهود المشتركة لما فيه خير المصرف والمقترض على السواء.



وكان حبيب زار برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وإرسلان، مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار.



وأطلعه على نشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية، معوّلًا على التعاون المستمر بين الجسم القضائي والمصرف بما يصبّ في دعم اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة، واستمرارية مصرف الإسكان في إعطاء القروض من جهة أخرى.



وسلّم حبيب الحجار كتيّبًا عن مصرف الإسكان يتضمّن تفاصيل نشأته ورأسماله وموارده ومشاريعه وغيرها.