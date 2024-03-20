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تقرير جديد عن ترتيب الدول في سلم البؤس العالميّ... لبنان الأوّل عربيًا والثالث عالميًا

أخبار لبنان
2024-03-20 | 04:41
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تقرير جديد عن ترتيب الدول في سلم البؤس العالميّ... لبنان الأوّل عربيًا والثالث عالميًا
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تقرير جديد عن ترتيب الدول في سلم البؤس العالميّ... لبنان الأوّل عربيًا والثالث عالميًا

تصدّرت خمس دول عربية قائمة الدول "الأكثر بؤسًا" في "مؤشر هانكي للبؤس العالميّ" لعام 2023.

ويُصدر أستاذ الاقتصاد التطبيقيّ في جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية ستيف هانكي، المؤشر بشكل سنوي ويرصد معدلات البؤس في 157 دولة حول العالم.

وتأتي الدراسة استنادًا إلى معدلات البطالة والتضخّم ومعدل الإقراض والتغيّر في نصيب الفرد من الناتج المحليّ الإجماليّ.

واحتلّت الأرجنتين، الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة، صدارة الترتيب باعتبارها الدولة الأكثر بؤسًا مع تجاوز نسبة التضخم 250%، ومعدل الإقراض المصرفي 95.5%، بينما حلّت تايلاند في صدارة الدول الأقلّ بؤسًا.

وبالنسبة لترتيب الدول العشر الأكثر بؤسًا، فقد جاء على الشكل التالي: الأرجنتين، فنزويلا، لبنان، سوريا، زيمبابوي، السودان، تركيا، تونغا، اليمن، جنوب إفريقيا.

أما ترتيب الدول العشر الأقل بؤسًا، فهي على التوالي: تايلاند، اليابان، سويسرا، قطر، مالطا، الصين، كوت ديفوار، تايوان، توغو، هولندا.

أما بالنسبة لترتيب الدول العربية من الأكثر بؤسًا إلى الأقل بؤسًا على التوالي، فحلّ لبنان في المرتبة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا، فيما تصدّرت قطر المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر الأقل بؤسًا، والمرتبة الرابعة عالميًا في المؤشر ذاته.

وحلّت سوريا في المرتبة الثانية عربيًا والرابعة عالميًا في الأكثر بؤسًا، فالسودان في المرتبة الثالثة عربيًا والسادسة عالميًا، ثمّ اليمن في المرتبة الرابعة عربيًا والتاسعة عالميًا، فمصر في المرتبة الخامسة عربيًا والـ18 عالميًا.

أما الأردن فقد حلّ في المرتبة السادسة عربيًا والـ31 عالميًا، تلاه العراق سابعًا عربيًا و33 عالميًا، فالجزائر في المرتبة الثامنة عربيًا والـ36 عالميًا، ثمّ تونس في المرتبة التاسعة عربيًا والـ38 عالميًا، فليبيا في المرتبة العاشرة عربيًا والـ45 عالميًا.

وفي المرتبة الـ11 عربيًا، حلّت موريتانيا (50 عالميًا)، ثمّ المغرب في المرتبة الـ12 عربيًا (الـ56 عالميًا)، فالسعودية 13 عربيًا و63 عالميًا.

من جانبها حلت الكويت في المرتبة 14 عربيًا و126 عالميًا، والإمارات 15 عربيًا و136 عالميًا، ثمّ البحرين 16 عربيًا و144 عالميًا، فسلطنة عمان 17 عربيًا و145 عالميًا، وقطر في المرتبة 18 عربيًا و154 عالميًا.


وجاء ترتيب لبنان وسوريا والسودان ومصر مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم.

أما بالنسة لدول أخرى مثل اليمن والعراق والأردن والجزائر وتونس وليبيا، فكان العامل الأساسي للترتيب هو معدلات البطالة، بينما كان معدل الإقراض هو العامل الأساسي لترتيب الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.

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