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سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: الخماسية لا تتحدّث في أسماء للرئاسة..بل تبحث عن أرضيّة مشتركة

أخبار لبنان
2024-03-20 | 05:30
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سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: الخماسية لا تتحدّث في أسماء للرئاسة..بل تبحث عن أرضيّة مشتركة
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سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: الخماسية لا تتحدّث في أسماء للرئاسة..بل تبحث عن أرضيّة مشتركة

أكّد سفير مصر لدى لبنان علاء موسى ان "ما تهدف اليه اللجنة الخماسية، هو تطبيق الدستور وعدم مخالفته"، مشيرًا الى ان "البعض لديه مخاوف من "الحوار"، ولكن لم يتم انتخاب رئيس في اي زمن في لبنان بدون حوار، والفارق بين الحوارات السابقة والحالية انها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويجب ألا نتحدث عن "شكل" الحوار بل ان نتفق على "المبدأ"".

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "ما لمسناه من الرئيس بري في اللقاء الاول والثاني هو "موقفه الواحد"، وقد أبدى كلّ رغبة في انجاز الاستحقاق ونحن لا نتحدّث في الأسماء لأنه ليس من دورنا بل نبحث عن أرضية مشتركة بين الفرقاء".

واضاف "هناك 3 مراحل: الاولى تتطلّب التواصل مع مختلف الكتل والحصول على التزام منهم في الملف الرئاسيّ، والثانية القيام بمشاورات ومداولات، والثالثة الذهاب الى مجلس النواب والانتخاب والاهم بين هذه المراحل هي الاولى".

واعتبر انه " اذا وجد الجميع ان "التوافق" هو الحلّ، فلا سبيل اليه الا من خلال "نقاش" أمّا بالنسبة الى شكل "النقاش" فتعمل عليه الخماسية لارضاء الجميع مع مراعاة تطبيق الدستور".

ولفت الى ان "المقاربة الافضل والاكثر منطقية في الموضوع الرئاسيّ هي بالحصول على "الالتزام" من قبل الكتل كافّة".

وقال "سنلتقي الكتل كافة، والآن يجري تحديد المواعيد ومِن السفراء مَن سيأخذ اجازة طويلة من منتصف شهر نيسان ولهذا السبب أرجأنا اللقاءات الى بعد عيد الفطر".

ورأى ان "الوضع في الاقليم سيؤثّر بالتأكيد على لبنان ونحن نستغلّ هذا التأثير بشكل ايجابيّ والاجواء مناسبة للملف الرئاسي".
 
 
**لمشاهد الحلقة الكاملة من برنامج "نهاركم سعيد" الضغط هنا

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