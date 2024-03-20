الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب

خضع الرئيس سعد الحريري لاستبدال لصمام القلب وقد تكلّل بالنجاح وذلك، في العاصمة الفرنسية، باريس.



وأوضح المكتب الإعلاميّ، في بيان، أنّ هذا الإجراء الطبيّ كان مبرمجًا سلفًا والحريري سيمكث بضعة أيام للراحة في باريس، ليعود إلى مقر إقامته، في ابو ظبي.