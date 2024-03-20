ميقاتي في اليوم العالميّ للفرنكوفونية: لا خيار للبنان سوى اتباع طريق الحوار البناء

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
ميقاتي في اليوم العالميّ للفرنكوفونية: لا خيار للبنان سوى اتباع طريق الحوار البناء
أخبار لبنان
2024-03-20 | 07:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ميقاتي في اليوم العالميّ للفرنكوفونية: لا خيار للبنان سوى اتباع طريق الحوار البناء
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ألّا خيار للبنان سوى اتباع طريق الحوار البناء والاحترام المتبادل والتسامح، الذي يمثل الانسجام ضمن الاختلاف.
وشدّد، في احتفال، في اليوم العالميّ للفرنكوفونية، في السرايا، على أنّ اللجوء إلى القيم الإنسانية، مثل تلك التي تمثلها الفرنكوفونية، وحده يمكن أن يجنّب الغرق الأخلاقيّ والمعنويّ.
وقال ميقاتي: "كما قال ميشال شيحا، الذي هو عبارة عن فسيفساء من الأيديولوجيات السياسية والطوائف الدينية، ليس لديه خيار آخر سوى اتباع طريق الحوار البناء والاحترام المتبادل والتسامح، الذي يمثل الانسجام ضمن الاختلاف."
وأضاف: "لقد وجهت هذه المبادئ دائمًا عملي السياسي وأنا أكثر تعلقًا بها في هذه اللحظة من الأزمة المتعددة الأبعاد التي يجب أن نواجهها بالتآزر والتعاون والهدوء."
ولفت إلى أنّ لبنان، إضافة إلى هذه الأزمة، ما زال ضحيّة العدوان الإسرائيليّ، الذي يواصل انتهاك القانون الدوليّ من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية ويستمر في تنفيذ التدمير المتعمد للنظم البيئية الطبيعية والزراعية.
وذكر ميقاتي أوّل صحيفة لبنانية ناطقة باللغة الفرنسية، "لوريان لو جور"، التي أطلقت احتفالاتها بالذكرى المئوية لتأسيسها في شباط.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اليوم
العالميّ
للفرنكوفونية:
للبنان
اتباع
الحوار
البناء
التالي
"الصحة" تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية
الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-14
حماده للـLBCI: في المواقف السابقة كان نصرالله يأخذ قرارات مواجهة يترك فيها قرار السلم للبنان أمّا اليوم فقرار السلم مربوط بقرار غزة أي بطِهران وبالتالي قد تحتاج إلى مفاوضات أعمق بين طِهران وواشنطن
آخر الأخبار
2024-03-14
حماده للـLBCI: في المواقف السابقة كان نصرالله يأخذ قرارات مواجهة يترك فيها قرار السلم للبنان أمّا اليوم فقرار السلم مربوط بقرار غزة أي بطِهران وبالتالي قد تحتاج إلى مفاوضات أعمق بين طِهران وواشنطن
0
آخر الأخبار
2024-03-14
حماده للـLBCI: الشعب اللبنانيّ الذي قام برد فعل في 14 آذار يمكنه أن ينتفض على اغتيال لبنان اليوم بمؤسساته وفكرته وروحيته ورسالته وديموغرافيته
آخر الأخبار
2024-03-14
حماده للـLBCI: الشعب اللبنانيّ الذي قام برد فعل في 14 آذار يمكنه أن ينتفض على اغتيال لبنان اليوم بمؤسساته وفكرته وروحيته ورسالته وديموغرافيته
0
خبر عاجل
2024-03-06
الجميل لـ حوار المرحلة: إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح فرنجية مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار ومشكلتي مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله
خبر عاجل
2024-03-06
الجميل لـ حوار المرحلة: إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح فرنجية مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار ومشكلتي مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله
0
أخبار لبنان
2024-03-05
ميقاتي: لإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية والانسحاب من الاراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2024-03-05
ميقاتي: لإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية والانسحاب من الاراضي اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:56
مصدر لـ"أ.ف.ب": الافراج عن تاجر مخدرات فرنسي بسند إقامة بعد توقيفه في مطار بيروت
أخبار لبنان
12:56
مصدر لـ"أ.ف.ب": الافراج عن تاجر مخدرات فرنسي بسند إقامة بعد توقيفه في مطار بيروت
0
أمن وقضاء
12:36
نهاد وابنها خرجا ولم يعودا... هل من يعرف عنهما شيئاً؟
أمن وقضاء
12:36
نهاد وابنها خرجا ولم يعودا... هل من يعرف عنهما شيئاً؟
0
أخبار لبنان
12:02
وفد من كلية الهندسة والعمارة في جامعة القديس يوسف شارك في فعاليات "Expo Qatar 2023"
أخبار لبنان
12:02
وفد من كلية الهندسة والعمارة في جامعة القديس يوسف شارك في فعاليات "Expo Qatar 2023"
0
أمن وقضاء
11:28
توقيف شخص يقوم بتصنيع إحدى أخطر أنواع المخدرات بمساعدة زوجته
أمن وقضاء
11:28
توقيف شخص يقوم بتصنيع إحدى أخطر أنواع المخدرات بمساعدة زوجته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:28
توقيف شخص يقوم بتصنيع إحدى أخطر أنواع المخدرات بمساعدة زوجته
أمن وقضاء
11:28
توقيف شخص يقوم بتصنيع إحدى أخطر أنواع المخدرات بمساعدة زوجته
0
منوعات
2024-01-16
"هذا أمر ضار ومثير للاشمئزاز تمامًا"... هدية من والدين لطفلتهما أشعلت غضب رواد الانترنت: هذا ما قدماه لابنتهما! (فيديو)
منوعات
2024-01-16
"هذا أمر ضار ومثير للاشمئزاز تمامًا"... هدية من والدين لطفلتهما أشعلت غضب رواد الانترنت: هذا ما قدماه لابنتهما! (فيديو)
0
فنّ
2024-03-17
بطريقة مميزة جدا... مايا نعمة تكشف عن جنس مولودها المنتظر! (فيديو)
فنّ
2024-03-17
بطريقة مميزة جدا... مايا نعمة تكشف عن جنس مولودها المنتظر! (فيديو)
0
منوعات
2024-03-19
عادات رمضانية مميزة في الهند... ما قصة الملح؟
منوعات
2024-03-19
عادات رمضانية مميزة في الهند... ما قصة الملح؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها
أخبار لبنان
07:57
بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها
0
أخبار لبنان
05:30
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: الخماسية لا تتحدّث في أسماء للرئاسة..بل تبحث عن أرضيّة مشتركة
أخبار لبنان
05:30
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: الخماسية لا تتحدّث في أسماء للرئاسة..بل تبحث عن أرضيّة مشتركة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:07
هل يحبط وزراء الحكومة والمجلس الوزاريّ الأمنيّ المصغّر صفقة؟
تقارير نشرة الاخبار
15:07
هل يحبط وزراء الحكومة والمجلس الوزاريّ الأمنيّ المصغّر صفقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
المخدرات المصنعة حبوب قاتلة تجتاح العالم!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
المخدرات المصنعة حبوب قاتلة تجتاح العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
15:03
زيادات القطاع الخاص... كيف ومتى ستطبق؟
تقارير نشرة الاخبار
15:03
زيادات القطاع الخاص... كيف ومتى ستطبق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
ليالي زمان فتح أبوابه اليوم في الفوروم دو بيروت... فكيف تبدو الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
15:01
ليالي زمان فتح أبوابه اليوم في الفوروم دو بيروت... فكيف تبدو الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
ما هدف اللجنة الخماسية من زيارة الرابية ومعراب وكليمنصو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:51
ما هدف اللجنة الخماسية من زيارة الرابية ومعراب وكليمنصو؟
0
رياضة
14:45
منتخب لبنان لكرة القدم يواصل تحضيراته في سيدني تمهيدا لمباراته المرتقبة مع استراليا ضمن تصفيات كاس العالم
رياضة
14:45
منتخب لبنان لكرة القدم يواصل تحضيراته في سيدني تمهيدا لمباراته المرتقبة مع استراليا ضمن تصفيات كاس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
ارقام مرعبة تحذّر من جريمة حرب غذائية في غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:36
ارقام مرعبة تحذّر من جريمة حرب غذائية في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:03
خضعت لعملية تكبير مؤخرتها... والنتائج صادمة: كيف تحوّلت حياة الفتاة العشرينية إلى كابوس حقيقي؟ (فيديو)
منوعات
14:03
خضعت لعملية تكبير مؤخرتها... والنتائج صادمة: كيف تحوّلت حياة الفتاة العشرينية إلى كابوس حقيقي؟ (فيديو)
2
منوعات
14:25
شابة تتحدث عن معاناتها عند مواعدتها الرجال... والسبب طولها؟! (فيديو)
منوعات
14:25
شابة تتحدث عن معاناتها عند مواعدتها الرجال... والسبب طولها؟! (فيديو)
3
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
4
أخبار لبنان
06:51
الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب
أخبار لبنان
06:51
الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب
5
تقارير نشرة الاخبار
15:03
زيادات القطاع الخاص... كيف ومتى ستطبق؟
تقارير نشرة الاخبار
15:03
زيادات القطاع الخاص... كيف ومتى ستطبق؟
6
أمن وقضاء
17:45
قتيلان و3 جرحى في إشكال بين عرب قب الياس
أمن وقضاء
17:45
قتيلان و3 جرحى في إشكال بين عرب قب الياس
7
أخبار دولية
15:32
صفقة أميركية محتملة لبيع دبابات وصواريخ
أخبار دولية
15:32
صفقة أميركية محتملة لبيع دبابات وصواريخ
8
حال الطقس
02:23
سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان
حال الطقس
02:23
سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More