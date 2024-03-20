"الصحة" تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية، وذلك متابعة للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان.



وسجل التقرير 5 إصابات يوم امس ، مما رفع العدد التراكمي إلى 1225اصابة، و316 حالة وفاة.