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بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها

أخبار لبنان
2024-03-20 | 07:57
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بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها
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بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها

التقت ملكة جمال آسيا واوقيانيا والوصيفة الاولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة تصريف الأعمال، عبدلله بو حبيب برفقة وزير السياحة وليد نصّار ورئيس مجلس إدارة الـLBCI بيار الضاهر.

وقدّم بو حبيب لياسمينا جواز سفر خاص، تقديرًا لنجاحها ولكونها مثلت لبنان خير تمثيل في الخارج.

ويعزّز جواز سفر خاص فرصة الحصول على تأشيرات الدخول إلى معظم الدول بسهولة وبشكل مجانيّ.

كما يُسهل الأجراءات في السفارات اللبنانية، في الخارج.

ويُمنح هذا الجواز عادةً للقضاة، والمدراء العامون، النواب الحاليون والسابقون، الوزراء السابقون، اهالي الدبلوماسيين والقناصل الفخريين، وهي المرة الأولى التي يمنح فيها لملكة جمال.

وأعلن بوحبيب أنّ صالون الشرف في المطار سيكون مفتوحًا، أمام زيتون في رحلاتها كلها.

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