محاضرة عن الإنتشار العربي في تشيلي في جامعة الروح القدس

نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية ومكتب العلاقات الدولية في جامعة الروح القدس- الكسليك محاضرة عن الإنتشار العربي في تشيلي بعنوان: "ظهور الهويات الوطنية: نصف قرن من الصحافة العربية في تشيلي"، ألقاها الكاتب الإسباني ألبيرتو لوبيز أوليفا.

وشارك في المحاضرة سفير تشيلي في لبنان كارلوس موران، الذي تحدث عن تاريخ الإنتشار اللبناني في تشيلي، في حضور سفير كوبا في لبنان خورخي ليون كروز، القائم بأعمال سفارة المكسيك في لبنان الوزير فرنشيسكو روميرو بوك، القائم بأعمال سفارة الأورغواي خورخي دوتا، سفيرة كولومبيا السابقة في لبنان ورئيسة كرسي أميركا اللاتينية في الجامعة اليسوعية الدكتورة جورجين ملاط، مدير مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية في الجامعة روبرتو خطلب، رئيس قسم العلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك د. دومينيك هام، المحامية والأستاذة هيام ملاط، مديرة معهد سرفنتيس في بيروت يولاندا سولير أونيس، المؤرشفة في مركز دراسات الانتشار اللبناني في جامعة سيدة اللويزة ليليان حداد، ورئيس Hispanohablantes رابطة متكلمي الإسبانية طلال زهر.

ثم ألقى الكاتب الإسباني ألبيرتو لوبيز أوليفا محاضرته. وقد تطرق فيها إلى الصحافة العربية في تشيلي حيث في بداية النصف الأول من القرن العشرين، كان يتم توزيع ما يُقارب الثلاثين صحيفة على الجالية العربية المهاجرة في تشيلي. وتكمن أهمية هذه المنشورات في المساعدة على معرفة التيارات الإيديولوجية الأساسية التي تبناها المهاجرون آنذاك خلال اندماجهم مع المجتمع المضيف وظهور هويات وطنية جديدة في وطنهم الأم مثل السورية واللبنانية والفلسطينية. إنّ هذا الأمر يسمح بوضع سياقًا للعملية الحالية المتعلقة بإعادة تأكيد الهوية من أصل عربي في المجتمع التشيلي والحركة الناشطة التي يقودها المجتمع الفلسطيني في البلاد، والمعروفة بأنها الأكبر خارج الحدود العربية. كما جرى الحديث عن أهم الفصول في تاريخ هذه الهجرة منذ لحظة مغادرة هذه الشعوب للمشرق العربي وخلافهم الأول مع التشيليين.