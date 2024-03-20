ميقاتي بحث مع وزير البيئة في ملف النفايات ومطمر "الكوستا برافا"

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السرايا اليوم، من بينها اجتماعا ضم وزير البيئة ناصر ياسين، والنواب اكرم شهيب، بلال عبدالله وعلي عمار، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد صرغام، مسؤول ملف العمل البلدي في حركة "امل" بسام طليس ومسؤول ملف العمل البلدي في "حزب الله" محمد بشير.



وقال الوزير ياسين:"بحثنا في الاجتماع بموضوع النفايات ومطمر "الكوستا برافا" وكيفية العمل لتفادي وصوله الى قدرته الاستيعابية في الصيف المقبل، وعرضنا خارطة الطريق والخطة المستقبلية التي وضعناها مع البلديات ومجلس الانماء والاعمار لاستمرار موضوع النظافة العامة في جبل لبنان بما فيها اقضية الشوف وعاليه وبعبدا والضاحية الجنوبية، ونحن بصدد دراسة الخيارات الممكنة من اجل تعزيز الاعمال الاضافية لمطمر"الكوستا برافا" ليستمر في عمله، اضافة الى العمل لدعم معامل النفايات الموجودة في عاليه والشوف مثل معمل الفرز في السويجاني في الشوف ومعامل الفرز الصغيرة الموجودة في عاليه، وسنطرح هذه المواضيع على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لتتم مناقشتها واقرارها."



وأضاف:" اكدنا ضرورة تشغيل معمل النفايات في العمروسية والذي كان وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وتم التشديد على تامين الاعتمادات المالية لانهاء الاعمال فيه لتشغيله."