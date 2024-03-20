حمية: بحثنا مع ميقاتي بموضوع تصدير البضائع من لبنان واستيرادها اليه عبر المعابر الحدودية

لارأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السرايا اليوم، منها اجتماعا ضم وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، رئيسة المجلس الاعلى للجمارك ريما مكي، والمدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري.



وقال الوزير حميه بعد اللقاء:"بحثنا في موضوع أساسي يتعلق بتصدير البضائع من لبنان واستيرادها اليه عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، فتم الإتفاق اليوم وبناء على طلب الرئيس ميقاتي من الجمارك على اعداد خطة لتأمين "سكانرات" لمرفأ طرابلس وبيروت والمعابر البرية الحدودية اي المصنع، العبودية وغيرها، ووضع دفتر شروط وفق قانون الشراء العام لنتمكن كحكومة من تمويل وضع" سكانرات" على كامل المعابر الحدودية، وهو ما يؤمن تصدير البضائع اللبنانية الى كل دول العالم.

اما الأمر الثاني الذي تم بحثه فهو موضوع الشاحنات التي تمر على كل طرقات لبنان، وهناك قانون يتضمن في مواده الاساسية تحديد لحمولة الشاحنة وطولها، وللأسف الشديد تمر على كل طرقات لبنان وعبر المعابر الحدودية شاحنات لها "اول وليس لها أخر"، ذات أوزان خيالية. لقد اتفقنا مع المديرية العامة للجمارك وسنؤكدها بكتب رسمية للمديرية العامة للجمارك لتعميمها على المعابر الحدودية لقوى الأمن الداخلي وللشاحنات التي ستمر على طرقات لبنان، ولادارة المرافىء اللبنانية ولمكاتب النقل على الحدود للالتزام بمواصفات الشاحنات وحمولتها والأوراق الرسمية لها."